Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kollision mit 13-jähriger Radfahrerin und weitergefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Pkw-Fahrer, welcher am Dienstag, 14.12.2021, gegen 16.30 Uhr, mit einem weißen Pkw die Tumringer Straße in Richtung Tumringen befuhr und wohl nach rechts in die Arndtstraße abbiegen wollte. Dabei soll er eine 13-jährige Radfahrerin übersehen haben, welche auf dem dortigen Radstreifen in die gleiche Richtung fuhr wie der unbekannte Pkw-Fahrer. Die 13-Jährige prallte mit ihrem Fahrrad gegen den abbiegenden Pkw und stürzte. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Nach Angaben der 13-Jährigen müssten weiter Verkehrsteilnehmer den Unfall auch wahrgenommen haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Der gesuchte weiße Pkw könnte eine Firmenaufschrift gehabt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell