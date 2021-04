Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (28.04.2021) ist es in der Rosenstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Baucontainern gekommen.

Unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Baustelle und brachen eine Vielzahl an Baucontainern auf.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren 5stelligen Betrag belaufen.

Zu dem Stehlgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch keine konkreten Angaben getätigt werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte die Tatzeit zwischen Dienstag, 27.04.2021, 18:00 Uhr und Mittwoch, 28.04.2021, 06:00 Uhr liegen.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Menge des Stehlgutes gehen die Ermittler davon aus, dass das Stehlgut mit einem größeren Fahrzeug (Sprinter o. ä.) abtransportiert wurde. Gesucht werden jetzt Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet haben.

Die Zeugen können sich unter der Rufnummer 04551- 884 - 0 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei in Bad Segeberg melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell