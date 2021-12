Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Beinahe von Autoreifen getroffen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.12.2021, gegen 16:00 Uhr, hat sich in WT-Waldshut, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Robert-Gerwig-Straße, ein gefährlicher Vorfall ereignet. Durch bislang unbekannte Täter wurden mutmaßlich vorsätzlich zwei alte Reifen von einem über vier Meter hohen Parkdeck über das Vordach auf den darunterliegenden Parkplatz gerollt. Der erste Reifen landete auf dem Autodach eines geparkten Mazda und traf anschließend beinahe eine daneben stehende Frau mit ihrem einjährigen Kleinkind. Der zweite Reifen streifte einen geparkten Pkw.

Es war nur vom Zufall abhängig, dass keine Menschen zu Schaden kamen.

Ein bislang unbekannter Zeuge gab an, dass sich zur Tatzeit zwei junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren auf dem oberen Parkdeck befunden hätten.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt und bittet um Hinweise. Insbesondere der bis dato unbekannte Zeuge wird gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell