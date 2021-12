Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 16.12.2021, hat ein Verkehrsunfall auf der K 6559 am Ortsausgang von Eggingen zwei schwer verletzte Personen gefordert. Gegen 18:15 Uhr war ein in Richtung Eggingen fahrender 21 Jahre alter BMW-Fahrer zunächst nach links geraten. Um eine drohende Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu vermeiden, lenkte er ruckartig wieder nach rechts. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Eine entgegenkommende 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wich aus und kam an einer Böschung zum Stehen. Zur einer Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam es nicht. Sowohl der BMW-Fahrer als auch die Mercedes-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Der BMW-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt ca. 7500 Euro. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort im Einsatz.

