Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frontalkollision auf der Bundesstraße 317 - zwei Schwerverletzte - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 17.12.2021, gegen 07.12 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, zwischen dem Hasenloch und der Tumringer Brücke zu einer Frontalkollision. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße vom Hasenloch kommend in Richtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund eines "Sekundenschlafes" kam sie in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 55-jährige Pkw-Fahrer, sowie ein weiterer hinter diesem fahrender 46-jähriger Pkw-Fahrer, leiteten eine Vollbremsung ein und versuchten noch nach links auszuweichen, was nicht gelang. Es kam zu einer frontalen Kollision zwischen dem Pkw der Frau sowie dem Pkw des 55-Jährigen. Der 46-Jährige kollidierte seitlich mit dem Pkw des 55-Jährigen. Die 30-jährige Pkw-Fahrerin sowie der 55-jährige Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt. Der 46-jährige Pkw-Fahrer wurde wohl nur leicht verletzt. Alle drei Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den gesamten Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Bis 09.40 Uhr war die Bundesstraße gesperrt, was mitten im Berufsverkehr zu einem Verkehrschaos führte.

