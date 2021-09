Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher werden gestört und flüchten - Wer kann Hinweise geben?

Neuss-Stadionviertel (ots)

Am Donnerstag (09.09.), gegen 17:50 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Glehner Weg eingebrochen. Die Wohnungsinhaberin hörte einen lauten Knall, als ihre Tür aufgebrochen wurde und anschließend die Stimmen mehrerer Personen. Als die Bewohnerin lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Einbrecher über das Treppenhaus.

Bei der Flucht wurden die Unbekannten von Zeugen beobachtet. Demnach soll es sich bei den Einbrechern um zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren handeln. Die Männer sollen circa 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur sein. Bekleidet waren sie mit schwarzen Kapuzenpullovern. Einer der Männer trug zudem einen Bart. Für die anschließende Flucht nutzten sie vermutlich ein schwarzes Fahrzeug, das jedoch nicht näher beschrieben werden kann.

Nach einer ersten Bewertung der Spurenlage und nach Zeugenaussagen nutzen die Einbrecher ein Brecheisen als Tatwerkzeug.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer oder das Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim KriminaIkommissariat 14 zu melden.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

