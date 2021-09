Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe erbeuten Debitkarte - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Vogelsang (ots)

Am Dienstag (07.09.), in der Zeit von 10:00 bis 10:30 Uhr, wurde ein 80 Jahre alter Mann aus Meerbusch das Opfer von Taschendieben. Der Senior hatte sich in einem Getränkemarkt an der Bataverstraße aufgehalten und an der Kasse festgestellt, dass ihm unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen worden war. Mit der im Portemonnaie befindlichen Debitkarte hoben die Diebe am darauffolgenden Tag (08.09.), gegen 10:20 Uhr, an einem Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft an der Bataverstraße, mehrfach einen jeweils dreistelligen Betrag ab.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

