POL-NB: Brand auf einem Grundstück in 17440 Kröslin (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 31.07.2021 gegen 17:15 Uhr wurde über Notruf ein Feuer in der Gartenstraße in 17440 Kröslin gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache war auf dem Hof des Einfamilienhauses ein Schuppen mit einem Motorrad und hochwertigen Werkzeug in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine Garage und einen in der Nähe befindlichen Ferienbungalow über. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Freest, Rubenow und Kröslin konnte das Feuer gelöscht werden. Diese befanden sich mit 65 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Da die Brandursache zur Zeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

