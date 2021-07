Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Wohnhaus in Trassenheide/ Insel Usedom

Heringsdorf/ Insel Usedom (ots)

In der Nacht vom 30.07.2021 zum 31.07.2021 drangen unbekannte Täter in Trassenheide durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in eine angemietete Wohnung einer Doppelhaushälfte ein. Dort entwendeten die Täter ,während die Mieter in den oberen Räumlichkeiten nächtigten, diverse Wertsachen und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf (0383789) 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

