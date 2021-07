Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter stiehlt von einem Funkstreifenwagen das vordere Kennzeichen

Neubrandenburg (ots)

Am 31.07.2021 gegen 02:00 Uhr kam es in der Straße "An der Hürde" in 17034 Neubrandenburg zu einem polizeilichen Einsatz. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Funkstreifenwagen auf der Straße geparkt. Gegen 02:30 Uhr hörten die Polizeibeamten ein knackendes Geräusch aus dem Bereich wo die Funkstreifenwagen geparkt waren und sahen kurze Zeit später eine männliche Person von den Funkstreifenwagen wegrennen. Unverzüglich nahmen die Beamten die Verfolgung der männliche Person auf und konnten diese nach kurzer Zeit stellen. Dieser führte dabei die Kennzeichentafel von einem der Funkstreifenwagen bei sich. Diese hatte er samt Halterung dort abgerissen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Deutschen aus Mirow. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung erstattet. An dem Funkstreifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

