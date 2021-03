Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Brandgeruch und Rauch löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.03.2021, ist die Feuerwehr in Höchenschwand zu einem Einsatz ausgerückt. Gegen 16:40 Uhr war Brandgeruch und Rauch in einem Wohnhaus wahrgenommen und gemeldet worden. Ein offenes Feuer gab es nicht. Möglicherweise kommt ein Kurzschluss in Betracht. Der betroffene Bereich wurde vom Stromnetz genommen.

