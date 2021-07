Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 15-jähriger Jugendlicher stürzt betrunken mit dem Fahrrad in Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Während einer Streifenfahrt am 31.07.2021, gegen 04.30 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung des Ueckermünder Polizeireviers, wie ein junger Mann mit seinem Fahrrad in der Chausseestraße in Ueckermünde stürzte. Dabei zog sich der Radler leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Die Polizisten bemerkten deutlichen Atemalkoholgeruch und führten mit dem 15-jährigen einen freiwilligen Test durch. Bei dem Ergebnis trauten sie ihren Augen nicht. Der junge Mann pustete einen Wert von 2,03 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige von Amts wegen erstattet. Im Anschluss der Maßnahmen erfolgte die Übergabe des Jungen an seine Mutter.

