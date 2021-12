Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Polizeiposten mit rohen Eiern beworfen - Täterin ermittelt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 14.12.2021, auf Mittwoch, 15.12.2021, wurde der Eingangsbereich des Polizeipostens Steinen mit rohen Eiern beworfen. Die Ermittlungen des Polizeipostens ergaben, dass eine Arztpraxis in Steinen ebenso Opfer einer solchen Attacke wurde. Schlussendlich konnte man eine 51-jährige Frau aus Steinen ermitteln, welche wohl für die Taten verantwortlich ist. Die Frau soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die 51-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Transport dorthin wurde von der Polizei begleitet.

