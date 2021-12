Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Arbeitsunfall - Waldarbeiter schwer verletzt - Rettung mittels Helikopter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.12.2021, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich bei Baumfällarbeiten im Gewann Lüttersten ein schwerer Arbeitsunfall. Beim ordnungsgemäßen Fällen eines Baumes brach ein etwa 5 Meter langer und etwa 10 Zentimeter breiter Ast ab, welcher einen 56-jähriger Waldarbeiter am Kopf traf. Der Waldarbeiter wurde schwer verletzt. Wegen dem unwegsamen Gelände wurde der Waldarbeiter mittels eines Hubschraubers und Seilwinde gerettet. Im Anschluss wurde er in die UNI-Klinik nach Freiburg geflogen. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

