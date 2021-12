Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgänger verursacht Sturz einer Rollerfahrerin

Freiburg (ots)

Ein 48-jähriger Fußgänger lief am Donnerstag, 16.12.2021, gegen 18.00 Uhr, auf dem Gehweg der Hinterdorfstraße in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte die Hinterdorfstraße zu überqueren und betrat unmittelbar vor einer 50-jährigen Fahrerin eines Motorrollers die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen der Rollerfahrerin und dem Fußgänger. Durch den Sturz wurde die Rollerfahrerin verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Er wurde wohl nur leicht verletzt. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell