Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Wasserwerker unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Falsche "Wasserwerker" waren am Dienstag in Kaiserslautern unterwegs. Der Kripo wurden bislang zwei Fälle aus einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße gemeldet. Leider waren die Trickbetrüger in einem Fall erfolgreich und erbeuteten Schmuck

Die beiden Unbekannten klingelten gegen 9 Uhr bei zwei Bewohnern des Hauses und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Sie behaupteten, sie müssten wegen eines Wasserrohrbruchs im Gebäude das Wasser abstellen, und forderten die Bewohner auf, den Wasserfluss in ihrer Wohnung zu beobachten.

Eine Bewohnerin folgte der Aufforderung, und während sich die Frau zusammen mit einem der Männer in ihrem Badezimmer aufhielt, nutzte offenbar der zweite Täter unbemerkt die Gelegenheit, sich in den anderen Räumen der Wohnung umzuschauen. Nachdem die beiden Männer das Haus wieder verlassen hatten, fiel der Dame auf, dass ihr Schmuck verschwunden ist.

Von den mutmaßlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: nordeuropäisches Äußeres (hellhäutig), dunkle Haare, bekleidet mit blauer Arbeitshose mit grau-schwarzen Streifen an den Seiten, trugen Arbeitshandschuhe und OP-Masken, sprachen Deutsch. Einer der Männer ist kräftig (aber nicht dick), der andere schlank.

Die Polizei fragt: Wem sind die Männer in der Bleichstraße oder an anderer Stelle im Stadtgebiet aufgefallen? Wer hatte eventuell ebenfalls "Besuch" von ihnen? Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell