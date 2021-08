Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend am Fackelbrunnen unterwegs waren. Hier soll es gegen 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Der Täter flüchtete unerkannt. Ein Zeuge rief die Polizei, dass ein Mann in der Fruchthallstraße blutend sitzen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 33-Jährigen, der angab wenige Minuten zuvor im Bereich des Fackelbrunnens von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen wurde. Danach wäre der Täter davongelaufen. Der Mann beschrieb den Angreifer als circa 13 bis 16 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß. Er hatte kurze blonde Haare und trug kurze Klamotten. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell