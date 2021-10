Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher kommen tagsüber

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind am Donnerstag im Römerweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter kamen am Tag. Sie brachen eine Terrassentür des Anwesens auf und stiegen ein. Im Haus suchten sie das komplette Erdgeschoss und ein Obergeschoss ab. Offensichtlich hatten sie es auf Schmuck abgesehen. Die Einbrecher stahlen Ohrringe im Wert von etwa 100 Euro. Hinterlassen haben sie einen Sachschaden von mindestens 800 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

