Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer in Gartenlaube

Oberhausen (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde der Löschzug der Feuerwache 1 der Feuerwehr Oberhausen zu einem Laubenbrand in Oberhausen-Alstaden gerufen. Bereits am Mittwoch brannte es in unmittelbarer Nähe in einem Keller. Beim Eintreffen des Löschzuges brannte eine Laube in voller Ausdehnung. Schon auf der Anfahrt waren die Flammen meterhoch sichtbar. Sofort konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte mit einem parallelen Löschangriff von zwei Seiten aus unter Kontrolle gebracht werden. Eine Brandausbreitung konnte somit verhindert werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz glücklicherweise niemand. Die Solbadstraße wurde zwischen der Kewerstraße und der Haldenstraße für die Dauer der Einsatztätigkeiten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell