Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen - Geld weg

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass er sein Auto über Nacht unverschlossen abgestellt hat, bringt einem Mann in Katzweiler Ärger ein. Diebe entdeckten das offene Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kurpfalzstraße und holten sich aus dem Innenraum rund 100 Euro Bargeld.

Auf dem Schaden bleibt der Mann vermutlich sitzen, denn in der Regel greift die Versicherung in solchen Fällen nicht.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

