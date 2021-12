POL-OG: Seelbach - Scheunenbrand

Polizeipräsidium Offenburg

Seelbach - Scheunenbrand

Am frühen Samstagmorgen brannte in dem Seelbacher Ortsteil Weiler eine Scheune. Der Brand wurde um 04:40 Uhr von Anwohnern entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Seelbach und Lahr befand sich die stattliche Scheune im Vollbrand. Durch massiven Wassereinsatz konnten die Feuerwehren verhindern, dass das Feuer auf das unmittelbar neben der Scheune befindliche Wohnhaus übergriff. Die Scheune ließ man kontrolliert abbrennen. In der Scheune befanden sich Heu- und Strohballen und ein Traktor. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der entstandene Schaden beträgt 150.000 Euro.

