Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Drei Haftbefehle innerhalb von wenigen Stunden durch die Bundespolizei vollstreckt

Konstanz/ Bietingen (ots)

Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen haben Beamte der Bundespolizei am Donnerstag, den 1. Juli 2021, insgesamt drei Haftbefehle an Grenzübergängen zur Schweiz vollstreckt.

Bei der Einreise nach Deutschland wurde am Grenzübergang Konstanz-Autobahn ein 40-jähriger schweizerischer Staatsbürger durch Bundespolizisten kontrolliert. Bei der Überprüfung konnte ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landau festgestellt werden. Der Mann erhielt 2019 wegen Betruges einen Strafbefehl in Höhe von insgesamt 2274,- Euro, welchen er bislang nicht vollständig beglich. Nach Eröffnung des Haftbefehls kam der Verurteilte der restlichen Zahlung in Höhe von 2024,- Euro nach und konnte somit die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Zuvor konnten am Grenzübergang Bietingen/Thayngen zwei Haftbefehle gegen einen rumänischen Staatsangehörigen vollstreckt werden. Der 46-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Passau wegen Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ausgeschrieben. Weil er die geforderten Geldbußen in Gesamthöhe von 156,75 Euro am gestrigen Tag zahlte, konnte er die Erzwingungshaft abwenden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide Männer ihre Reise fortsetzen.

