Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Schülerinnen bedrängt

Schwanau, Ottenheim (ots)

Zwei Schülerinnen sind nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochmittag im Bereich einer Bushaltestelle in der Schwarzwaldstraße von zwei jungen Männern angesprochen worden. Die beiden als 18 bis 25 Jahre alt geschätzten und bis dato Unbekannten sollen gegen 13 Uhr Bemerkungen zum Äußeren der Mädchen gemacht und sie aufgefordert haben, ihnen ihre Kontaktdaten zu übergeben. Als die 13- und 14-jährigen Mädchen sich entfernten, sind ihnen die Männer gefolgt und haben sie am Arm und Rucksack versucht festzuhalten. Nach energischem Einschreiten einer Zeugin sei das Duo geflüchtet und in einen Bus in Richtung Lahr eingestiegen. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben nach Bekanntwerden des Vorfalls umgehende Ermittlungen eingeleitet, was letztlich dazu führte, dass zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 23 Jahren am späten Freitagvormittag vor einer Schule in Ottenheim von den Ermittlern angetroffen werden konnten. Ob die beiden Verdächtigen auch noch weitere Mädchen angesprochen haben und ob sie sich einer möglichen Nötigung strafbar gemacht haben, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau.

Die Polizei gibt folgende Verhaltensratschläge:

- Nach Möglichkeit sollte Ihr Kind in Gruppen mit anderen Kindern zur Schule gehen und sich zum Beispiel auf Spielplätzen aufhalten.

- Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind fest, wer es von der Schule oder vom Kindergarten abholen darf und mit wem es mitgehen darf.

- Kinder sollen üben, Abstand zu Fahrzeugen zu halten, wenn sie zum Beispiel nach dem Weg gefragt werden. Sie sollen nicht nah an ein Fahrzeug herantreten.

- Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an. Treffen Sie Absprachen! Halten Sie selbst ebenfalls getroffene Absprachen ein, denn das Kind lernt "am Modell"!

- Üben Sie mit Ihrem Kind in kleinen Rollenspielen, wie es sich verhalten kann. Es sind "Was-tue-ich-wenn"-Spiele. Es soll weglaufen, andere Erwachsene ansprechen, um Hilfe bitten oder auch laut um Hilfe schreien.

- Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihrem Kind über seinen Tagesablauf, über seine Sorgen und Nöte zu sprechen. Täter bereiten ihre Taten oftmals vor und eine kleine Beobachtung Ihres Kindes oder ein "komisches" Gefühl könnten wichtig sein, um Vorbereitungen zu erkennen und Weiteres abzuwehren. Kinder müssen lernen, ihren Gefühlen vertrauen zu können.

- Ihr Kind sollte den Polizeiruf 110 kennen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell