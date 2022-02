Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Nächtliche Ruhestörung - Polizeibeamte verletzt

Werl (ots)

Nachdem in der Nacht zu Donnerstag (10. Februar 2022) ein polizeibekannter, 38-jähriger Werler einem Platzverweis nach einer nächtlichen Ruhstörung im Bereich der Fußgängerzone nicht nachkommen wollte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Widerstandes legten ihm die Beamten Handfesseln an. Da der Tatverdächtige immer wieder versuchte die Polizisten anzuspucken, zogen ihm die Beamten eine "Spuckschutzhaube" über den Kopf. Neben fortgesetzten Beleidigungen und Bedrohungen verletzte der Werler eine Polizeibeamtin durch einen Biss die Hand und einen Polizeibeamten leicht, als dieser einen Kopfstoß des 38-Jährigen abwehrte. (reh)

