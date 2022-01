Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(UL) Giengen/Ulm - Ablenkungen sorgen für Verletzungen

Am Wochenende ereigneten sich zwei Auffahrunfälle in Giengen und Ulm.

Ulm (ots)

(UL) Am Freitag, kurz nach 16.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem Kuhbergring unterwegs. An der Kreuzung zur Daimlerstraße schaltete die Ampel auf Rot. Deshalb bremste eine 19-Jährige. Dies bemerkte der Golf-Fahrer zu spät und fuhr auf ihren VW Up. Dadurch wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 20.000 Euro. Abschlepper luden sie auf. Den genauen Hergang ermittelt nun das Polizeirevier Ulm-West (0731/1880).

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

(HDH) Am Samstag, gegen 9.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Renault in der Herbrechtinger Straße. Vermutlich weil er durch sein Mobiltelefon abgelenkt war, sah er den Opel einer 39-Jährigen nicht. Der wartete an der Ampel zur Ulmer Straße auf grünes Licht. Der VW fuhr in den Opel hinein. Dadurch wurde die Wartende leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.

Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen.Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

+++++++ 0085905 0086245

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell