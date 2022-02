Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fußgängerin angefahren

Soest (ots)

Am Donnerstagmorgen (10. Februar 2022) befuhr ein 56-jähriger Mann aus Bad Sassendorf mit seinem Wagen den Kreisverkehr an der Brüder-Wall-Straße/Am Bahnhof/Hammer Weg. Als er gegen 7.20 Uhr den Kreisverkehr in Richtung der Straße "Am Bahnhof" verlassen wollte, übersah er eine Fußgängerin auf dem querenden Fußgängerüberweg und touchierte diese. Zum Sturz der 18-jährigen Frau aus dem Lippetal kam es jedoch nicht. Die leicht verletzte Frau wurde anschließend zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell