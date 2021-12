Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Feuer in Schule war offenbar vorsätzliche Brandstiftung - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Das Feuer in der leerstehenden Anne-Frank-Schule auf der Oberen Holtener Straße am Mittwochabend (29. Dezember, 21:30 Uhr) wurde offenbar absichtlich gelegt - davon gehen Ermittler der Duisburger Kripo nach einer ersten Einschätzung aus. Die Beamten suchen Zeugen: Wer verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Schule gemacht hat oder weiß, wer für den Brand verantwortlich ist, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 mit dem Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

