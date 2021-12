Polizei Köln

POL-K: 211205-6-K Mutmaßliche Einbrecherinnen in Tatortnähe gestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am Samstagabend (4. Dezember) zwei mutmaßliche Einbrecherinnen (17, 38) in Köln-Zündorf vorläufig festgenommen. Nach ersten Ermittlungen sollen die beiden Frauen gegen 21.30 Uhr "Auf dem Loor" die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgebrochen haben und in das Haus eingedrungen sein. Eine anwesende Bewohnerin war auf die Geräusche im Wohnhaus aufmerksam geworden und hatte die Einbrecherinnen in die Flucht getrieben. Alarmierte Einsatzkräfte stellten die beiden Flüchtigen mit dem Tatwerkzeug wenige hundert Meter vom Tatort entfernt auf dem "Loorweg". (mw/de)

