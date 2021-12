Polizei Köln

POL-K: 211205-3-K Mann bei Alleinunfall in Grengel schwer verletzt - Blutprobe

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall in Köln-Grengel ist in der Nacht zu Sonntag (5. Dezember) ein mutmaßlich alkoholisierter Mini-Fahrer (28) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der 28-Jährige auf der "Alte Kölner Straße" von Troisdorf in Richtung Köln nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und nach etwa 150 Metern im Grünstreifen mit einem Baum kollidiert. Ein Ersthelfer (19) versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den 28-Jährigen in eine Klinik brachten. Da der Kölner den Konsum von Alkohol einräumte, wurde ihm auf Anordnung der Beamten in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Polizisten stellten den erheblich beschädigten Mini Cooper sicher. (mw/de)

