Polizei Köln

POL-K: 211205-2-K Falscher "Kripo-Beamter" bringt 88-Jährige um ihre Ersparnisse - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein angeblicher "Kripo-Beamter" hat am Samstagmittag (4. Dezember) eine 88 Jahre alte Seniorin im Stadtteil Humboldt-Gremberg um ihre Ersparnisse gebracht. Nach ersten Ermittlungen sprach der vermeintliche Polizist die Rentnerin um kurz nach 12 Uhr vor ihrer Haustür auf der Kannebäckerstraße an und äußerte die Vermutung, in die Wohnung der Seniorin sei eingebrochen worden. Nachdem beide sich davon überzeugt hatten, dass Bargeld und Wertgegenständen noch an Ort und Stelle waren, verließ der Unbekannte die Wohnung wieder. Erst danach bemerkte die 88-Jährige den Diebstahl.

Die Polizei fahndet nach dem etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit Dreitagebart. Er soll dunkle Haare haben und zur Tatzeit eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Winterjacke und eine grüne OP-Maske getragen haben. Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/de)

