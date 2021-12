Polizei Köln

POL-K: 211205-5-K Vorläufige Festnahme nach Trunkenheitsfahrt

Köln (ots)

Polizisten der Wache Mülheim haben am späten Samstagabend (4. Dezember) einen 58 Jahre alten Bulgaren nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt mit einem nicht versicherten Auto im Stadtteil Neubrück vorläufig festgenommen.

Gegen 23 Uhr hatte ein Zeuge über den Polizeinotruf "110" einen Ford Ka gemeldet, der auf dem Neubrücker Ring in Schlangenlinien und stellenweise auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Die Einsatzkräfte konnten den stark alkoholisierten 58-Jährigen an der Halteradresse auf der Keupstraße ausmachen. Gegenüber den Beamten gab er an, gefahren zu sein und im Nachgang zwei Flaschen Korn getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,5 Promille. Auf der Wache entnahm ein Arzt ihm Blutproben. Da der Bulgare erklärte, dass er keinen festen Wohnsitz habe, Deutschland zeitnah verlassen wolle und auch keine Sicherheitsleistung zahlen könne, nahmen die Polizisten ihn fest und stellten das nicht versicherte Auto sicher. (mw/de)

