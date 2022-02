Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Aus dem Fenster geschaut - 10.000 Euro Sachschaden

Bad Sassendorf (ots)

Am Donnerstag (10. Februar 2022), gegen 16 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Soester mit seinem Peugeot die L856 (früher B1) in Richtung Soest. Bei einem seitlichen Blick aus dem Auto heraus verfolgte er kurzzeitig nicht mehr das Verkehrsgeschehen und bemerkte zu spät, dass vor ihm verkehrsbedingt in Höhe des Steinkuhler Weges eine 30-jährige Soesterin mit ihrem Citroen anhielt. Der 50-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Wagen der Frau von hinten auf ihren Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Citroen auf den Mercedes-Benz einer vor ihre stehenden 65-jährigen Autofahrerin aus Dortmund geschoben. Die Polizei bilanzierte nach dem Verkehrsunfall eine leicht verletzte 30-jährige Soesterin und schätzungsweise 10.000 Euro Sachschaden. (reh)

