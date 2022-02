Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Polizei wollte nur helfen

Warstein (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10. Februar 2022) traf eine Streifenwagenbesatzung auf der Rückseite eines Supermarktes an der "Alte Kreisstraße" auf einen 49-jährigen Mann aus Arnsberg. Da der taumelnde Mann am Arm blutete, sprachen ihn die Polizisten an. Hierauf regierte der Arnsberger aggressiv, schleuderte einen mitgeführten Koffer zu Boden und fiel mit seinem Kopf auf den Bordstein. Den Aufforderungen der Beamten, am Boden liegenzubleiben, um so weitere Stürze des betrunkenen Mannes zu verhindern, kam er nicht nach. Er bedrohte und beleidigte stattdessen die Polizisten und versuchte eine Beamtin zu schlagen. Diese forderten einen Krankenwagen, eine weitere Streifenwagenbesatzung und das Ordnungsamt an. Um weitere Stürze zu verhindern, brachten ihn die Ordnungshüter zu Boden und legten ihm Handschellen an. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,72 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstand und die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell