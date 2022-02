Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Betrunkener pöbelt - Polizeigewahrsam

Soest (ots)

Ein betrunkener 30-jähriger, am Möhnesee wohnender Mann, wollte am Donnerstagabend (10. Februar 2022) in einen Bus an der Nötten-Brüder-Wallstraße einsteigen. Aufgrund seiner Alkoholisierung und Aggressivität wurde ihm vonseiten des Busfahrers die Mitnahme verweigert. Daraufhin pöbelte er Passanten und vor Ort anwesende Mitarbeiter des Ordnungsamtes an. Als dies ihn zu beruhigen versuchten, fiel der Betrunkene auf den Boden. Durch hinzugerufene Mitarbeiter des Rettungsdienstes wollte sich der 30-Jährige nicht untersuchen lassen und wurde immer aggressiver. Nach Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung versuchte der Mann immer wieder auf Passanten zuzugehen und schrie diese an. Die Beamten nahmen ihn daraufhin zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Aufgrund seiner aggressiven Grundstimmung legten sie ihm Handfesseln an und nahmen ihn mit auf die Wache. Auch hier schrie er herum, schlug einen Beamten mit der Faust gegen den Brustkorb und trat eine Beamtin gegen das Bein. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und eine Anzeige. (reh)

