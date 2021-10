Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Höhe Neustadt-Ost - Auffahrunfall infolge von Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[B31 Anschlussstelle Neustadt-Ost]

Am 18.10.2021, gegen 16:45 Uhr kam es auf der B31 auf der Auffahrt Neustadt-Ost zu einem Auffahrunfall. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin befuhr die "Kirchsteige" und verringerte an der Einfahrt verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit. Die dahinterfahrende 59-jährige PKW-Führerin fuhr nach aktuellem Kenntnisstand infolge von Unachtsamkeit hinten auf das Fahrzeug der o.g. 71-Jährigen auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro. Das Fahrzeug der 59-Jährigen war in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

