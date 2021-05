Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gewahrsam nach Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.5.2021 meldete sich gegen 8.15 Uhr eine Frau, die meldete, dass ein Mann ihr Fahrrad an der Dr.Rau-Allee in Warendorf stehlen wollte. Gegenüber den Polizisten machte die 49-Jährige weitere Angaben und zeigte ihnen den von ihr fotografierten Tatverdächtigen. Des Weiteren berichtete die Warendorferin, dass der Unbekannte auf ihre Ansprache seine Hose heruntergezogen und kurz sein nacktes Gesäß gezeigt habe. Während der Fahndung nach dem Tatverdächtigen entdeckten die Einsatzkräfte diesen in der Nähe, wie er auf einem Mountainbike fuhr. Bei der Überprüfung des 40-Jährigen stellte sich heraus, dass er dieses Fahrrad kurz zuvor auf dem Binsenweg gestohlen hat. Ebenso steht der 40-Jährige im Verdacht, in der Nacht am Binsenweg randaliert und Gegenstände beschädigt zu haben. Die Beamten nahmen den Obdachlosen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell