POL-AA: Ostalbkreis: Betrügerische Anrufe - Biber darf im Streifenwagen fahren - Unfallflucht - Mit Softairwaffen unterwegs - In Bauwagen eingestiegen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Biber in Auffangstation gebracht

Eine Fahrt im Streifenwagen erlebte ein Biber am Donnerstagabend. Ein Anrufer hatte der Polizei gemeldet, dass sich das Tier im Bereich der Friedrichstraße entlang der Fahrbahn schleppte. Vermutlich war der Vierbeiner von einem Pkw erfasst und hierbei schwer verletzt worden. Der Biber wurde daher von Beamten des Aalener Polizeireviers eingefangen und im Polizeiauto in eine Auffangstation gebracht.

Ostalbkreis: Wieder vermehrt Schockanrufe

In den vergangenen Tagen erhielten Bürger im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen wieder vermehrt sogenannte Schockanrufe. In den Telefonaten teilen angebliche Polizeibeamte oder Polizeibeamtinnen mit, dass Angehörige der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt waren und die U-Haft lediglich durch Zahlung einer höheren Geldsumme zu verhindern ist. Glücklicherweise erkannten alle den Betrugsversuch, so dass die dreisten Anrufer keine Beute machten.

In diesem Zusammenhang gilt:

- Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Anrufer Sie mit derartigen Sachverhalten konfrontieren und Geld fordern - Fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach - Erstatten Sie Anzeige bei der für Sie zuständigen Polizeidienststelle

Ostalbkreis: Falsche Microsoftmitarbeiter

Gerade noch rechtzeitig konnte am Donnerstagnachmittag verhindert werden, dass Unbekannte vom Konto eines 63-Jährigen Geld abbuchen konnten. Angebliche Mitarbeiter der Firma Microsoft hatten den Mann am Vormittag angerufen, wobei das folgende Telefonat sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Dem unbekannten Anrufer gelang es in dem Gespräch, an persönliche Daten des 63-Jährigen zu gelangen. Dieser wurde letztlich, als sich am Nachmittag noch zusätzlich eine Anruferin bei ihm meldete und ihn aufforderte, zum Schutz seines PC Steam-Karten zu kaufen, misstrauisch und rief seine Hausbank an. Von dort erhielt er die Auskunft, dass tatsächlich gegen 15 Uhr versucht wurde, mit seinen Daten Transaktionen von seinem Konto auszuführen, weshalb dieses gesperrt wurde.

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Beim Rückwärtsausparken ihres Seat Ibiza übersah eine 38-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr einen Toyota Yaris und streifte diesen mit ihrem Fahrzeug. Bei dem Unfall, der sich auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heidenheimer Straße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Haller Straße / Siemensstraße missachtete eine 50-jährige Volvo-Fahrerin am Freitagmorgen um kurz vor 6 Uhr die Vorfahrt eines 29 Jahre alten Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ellwangen: Defekt an der Heizanlage

Gegen 20.30 Uhr am Donnerstagabend rückten die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen, die Besatzung eines Rettungswagens und zwei Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Ellwangen zu einem vermeintlichen Brand aus. In einem Gebäude im Kornweg war es zu Rauchentwicklung gekommen; rasch stellte sich heraus, dass der Rauch durch einen technischen Defekt an der Heizung ausgelöst wurde. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Wohnung musste lediglich gut durchgelüftet werden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet II

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 77-jähriger Peugeot-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15.35 Uhr verursachte, als er an der Einmündung Am Stelzenbach / Sebastiansgraben die Vorfahrt eines 18-jährigen BMW-Fahrers missachtete.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 6.50 und 13.15 Uhr einen Schaden von rund 1000 Euro, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Pflegeheimes in der Hariolfstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim: Unfall beim Überholen

Rund 21.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1060 zwischen Bopfingen und Zöbingen. Mit seinem BMW setzte ein 18-Jähriger gegen 9.15 Uhr zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Hierbei übersah er, dass eine 52-Jährige mit ihrem Mercedes Benz bereits zum Überholen ausgeschert hatte, weshalb er zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Aufprall wurde das Verursacherfahrzeug nach rechts geschoben, wobei es gegen den Anhänger des Lkw prallte.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 14 und 20.45 Uhr einen in der Benzholzstraße abgestellten Audi, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Spraitbach: Mit Softairwaffen unterwegs

Per Telefon wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mitgeteilt, dass drei Männer beobachtet wurden, welche jeweils mit einem Gewehr in der Hand in der Langäckerstraße in Richtung Wald gelaufen sind. Umgehend fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen die genannte Örtlichkeit an, wo drei Männer im Alter von 19 Jahren angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Die drei hatten Softairwaffen in Form von einem Gewehr mit Zielfernrohr, einem Gewehr und einer Maschinenpistole dabei. Die Waffen wurden zunächst sichergestellt. Die drei jungen Männer waren sich offenbar der Tragweite ihres "Spiels" gar nicht bewusst; zeigten sich jedoch absolut einsichtig.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift

Auf rund 7000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 59-Jährige am Donnerstagnachmittag kurz nach 18 Uhr verursachte, als sie beim Vorbeifahren mit ihrem Mazda einen in der Rechbergstraße abgestellten Mercedes Benz streifte.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: In Bauwagen eingestiegen

Unbekannte stiegen zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Donnerstagnachmittag 15.45 Uhr in einen Bauwagen ein, der auf einem Wiesengrundstück im Gewann Häge abgestellt ist. Aus dem Wagen entwendeten die Täter ein JBL-Radio im Wert von rund 70 Euro. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Iggingen: 13.000 Euro Schaden

Mit ihrem VW T-Roc bog eine 61-Jährige am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr von der Pfalzstraße nach links in die Gmünder Straße ab. Hierbei streifte sie mit ihrem Fahrzeug den Ford Focus einer 62-Jährigen, die ihrerseits an der Einmündung stand. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Göggingen: Unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Zum Steingau übersah ein 61-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr den bereits im Kreisel fahrenden Ford Focus einer 32-Jährigen und streifte diesen mit seinem Fiat Ducato. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen - 5000 Euro Schaden

Gegen 11.15 Uhr am Donnerstagvormittag parkte eine 81-Jährige ihren Mercedes Benz in der Donzdorfer Straße rückwärts aus. Hierbei übersah sie einen am Straßenrand geparkten Dacia, wobei ein Schaden von rund 5000 Euro entstand.

