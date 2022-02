Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Gaildorf: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14:55 Uhr und 15:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Kanzleistraße geparkten Audi. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Fichtenberg: Unfall bei Überholvorgang

Am Donnerstagmittag gegen 11:45 befuhr eine 35-jährige Skoda-Fahrerin die L1066 in einer Fahrzeugkolonne. Als die 35-Jährige die Kolonne überholen wollte, zog sie nach links und übersah dabei, dass ein hinter ihr fahrender 45-jähriger Sattelzugfahrer bereits mit dem Überholen begonnen hatte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Skoda ins Schleudern geriet und in ein Verkehrszeichen krachte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

