Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Winnenden: Gleichzeitig zwei Personen gesucht

Fast zeitgleich, gegen 18:00 Uhr, waren in Winnenden eine 51-jährige Dame aus dem Krankenhaus und ein 91-jähriger Herr von daheim vermisst. Bei beiden Personen ging man von einer hilflosen Lage aus. Aus diesem Grund suchten mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber nach den Beiden. Die Dame wurde wohlbehalten durch eine Streife am Bahnhof in Sulzbach angetroffen. Der Herr wurde wohlbehalten vom Polizeihubschrauber im Bereich Winnenden aufgefunden. Die Suchmaßnahmen wurden gegen ca. 18:30 Uhr eingestellt.

