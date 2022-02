Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - PKW zerkratzt - Radfahrer gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Ein 32-jähriger Lenker eines Ford Focus befuhr am Donnerstag gegen 8 Uhr die Walkstraße in Richtung Alte Heidenheimer Straße. Beim Kreuzen der Alte Heidenheimer Straße übersah der Fahrer einen von rechts heranfahrenden Daimler-Benz einer 47-jährigen Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Lenker eines Kia wollte am Donnerstag gegen 07:45 Uhr, von der Daimlerstraße auf die Carl-Zeiss-Straße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen Alfa-Fahrers, welcher die abknickende Vorfahrtstraße befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Waldstetten: PKW zerkratzt

Zwischen Dienstag, der in der Lindenstraße und Donnerstag wurde ein BMW, der in der Lindenstraße in Wißgoldingen abgestellt war, durch einen bislang Unbekannten beschädigt. An dem Fahrzeug wurde die rechte hintere Tür zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: LKW kollidiert mit PKW

Am Donnerstag um kurz vor 7:30 Uhr wollte ein 42-jähriger Lenker eines BMW von der Straße Am Schirenhof auf die Eutighofer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen Mercedes eines 40-Jährigen, der seinerseits die Eutighofer Straße stadtauswärts befuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

In einem Parkhaus in der Bahnhofstraße wurde zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.10 Uhr, drei Scheiben im Treppenhaus eingeschlagen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Aalen: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger und fährt weiter

Am Donnerstag gegen 6 Uhr lief ein 26-jähriger Fußgänger vom Gleis 3 des Aalener Bahnhofs über die Treppen in Richtung der Unterführung. Im selben Moment querte ein Radfahrer den Weg und streifte den Fußgänger, welcher hierbei verletzt wurde. Der bislang unbekannte, etwa 20 bis 25 Jahre alte Radler entschuldigte sich mit einem kurzen "Sorry" und fuhr in Richtung Hirschbachstraße davon. Der Fahrradfahrer war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose bekleidet. Hinweise auf den Radfahrer erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell