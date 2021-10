Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Trickdiebstahl in Cocktailbar - Polizei sucht Zeugen

Ein dreister Trickdieb schlug am Samstagabend in einer Cocktailbar in Eggenstein-Leopoldshafen zu. Er stahl offenbar den Geldbeutel des Wirts, nachdem er diesen abgelenkt hatte.

Der bislang unbekannte Täter bestellte gegen 22 Uhr in der Bar in der Hauptstraße ein Getränk in englischer Sprache. Der Wirt legte, um auf die Zahlung hinzuweisen, den Geldbeutel auf die Theke. Nun wollte der Gast ein anderes Getränk haben. Daher begann der Wirt das Getränk zu mixen, hatte aber den Geldbeutel im Blick. Plötzlich faltete der Unbekannte ein größeres Papier mit fremdartiger Schrift über Getränk und Geldbeutel auseinander und dann wieder zusammen. Dann verließ er sofort das Lokal. Erst bei einem Bezahlvorgang kurze Zeit später registrierte der Wirt den Diebstahl des Geldbeutels.

In einem umliegenden Lokal war der unbekannte Dieb in ähnlicher Weise aufgefallen, aber unverrichteter Dinge wieder gegangen.

Der Gastwirt konnte den Mann beschreiben. Er war ungefähr 180 cm groß und um die 30 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose mit auffälliger weißer Aufschrift und schwarzer Oberbekleidung. Außerdem trug er eine schwarze Mütze mit Logo und einen Vollbart. Er hatte dunkle Haare.

Im zweiten Fall konnte eine Zeugin beobachten, wie der Mann als Beifahrer in ein Auto mit italienischem Kennzeichen stieg.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 entgegen.

