Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat 500 aus Einfahrt gestohlen

Selfkant-Höngen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14. April) entwendeten unbekannte Täter zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr einen in der Heerstraße abgestellten schwarzen Pkw Fiat 500, an dem ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht war.

