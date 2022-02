Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Steuereinheit entwendet

Obersontheim: Vorfahrtsunfall

Am Mittwochnacht gegen 23:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger VW-Fahrer die Haller Straße in Richtung der Hauptstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 62-jährigen Ford-Fahrerin, welche die Hauptstraße in Richtung Gaildorfer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand.

Obersontheim: Steuereinheit aus Zugmaschine entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen vergangenem Freitagnachmittag 17 Uhr und Mittwochnachmittag 16 Uhr Zutritt zu einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf einem Hof in Ummenhofen. Dort montierte der Dieb eine Steuereinheit ab und entwendete diese, ebenso wie eine am Fahrzeug angebrachte Antenne. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. 2 Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Wolpertshausen: Reifenplatzer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Am Donnerstagmorgen gegen 05 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Mannheim. Dabei platzte ihm ein Fahrzeugreifen. Die Reifenteile blieben auf der Fahrbahn liegen, sodass zwei dahinterfahrende Lkws, sowie zwei dahinterfahrende Pkws mit diesen kollidierten. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 500 Euro.

Schrozberg: 81-jähriger Fußgänger von Lieferwagen angefahren

Ein 61-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr am Mittwoch kurz vor 17:00 Uhr den Stadionweg in Richtung Ortsausgang. Aufgrund der tiefstehenden Sonne kam der Fahrer mit seinem Lieferwagen nach rechts vond er Fahrbahn ab und fuhr dort einen rechts am Fahrbahnrand befindlichen 81-Jährigen an, welcher dort mit seiner Ehefrau unterwegs war. Der 81-Jährige wurde von dem Lieferwagen erfasst. Der Senior wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Seine Ehefrau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an dem Sprinter beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

