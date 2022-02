Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Einbrecher inhaftiert - Diebstahl - Vandalismus

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Haftbefehle vollstreckt - Zwei mutmaßliche Einbrecher in Haft

Nachdem zunächst unbekannte Täter in der Nacht zum 18. Dezember 2021 in eine Firma in der Siemensstraße in Kernen im Remstal eingebrochen waren, ergaben die Ermittlungen zwischenzeitlich einen dringenden Tatverdacht gegen zwei Männer. Diese sollen in der Tatnacht in einen dortigen Gebäudekomplex eingebrochen sein und Präzisionswerkzeuge im Wert von über 300.000 Euro entwendet haben. Zudem hinterließen sie noch immensen Sachschaden. Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führte auf die Spur der beiden Tatverdächtigen, die in enger Zusammenarbeit mit den Kriminalpolizeien der Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland am Sonntagmorgen in Mühlheim an der Ruhr festgenommen wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Deutschen im Alter von 55 und 53 Jahren in Mühlheim an der Ruhr einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zum besseren Verständnis anbei die ursprüngliche Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen vom 19.12.2021

Kernen-Rommelshausen - Einbruch in Firmenkomplex

Mehrere hunderttausend Euro Schaden richteten Unbekannte im Rahmen eines Einbruches in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Firmenkomplex in der Siemensstraße an. Die Unbekannten überwanden einen Zaun und drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Innern wurden mehrere Büro- und Fabrikationsräume aufgebrochen, durchsucht, Bargeld, Präzisionswerkzeug und Hartmetallstäbe entwendet. Teilweise wurden teure Werkzeuge einfach auf den Boden geworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, entgegen.

Korb: Versucher Diebstahl von Handtasche

Ein bisher unbekannter Mann versuchte am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr einer 85-jährigen Frau in der Straße Seeplatz die Handtasche zu entreißen. Als die Rentnerin zu schreien begann, rückte der Täter von seinem Vorhaben ab und flülchtete in Richtung Heppacher Straße. Die Seniorin stürzte anschließend vor Schreck zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter wurde zunächst noch von einem bislang unbekannten Zeugen verfolgt, konnte aber letztlich unerkannt entkommen. Er wird als etwa 20-25-jähriger Mann mit heller Haut sowie unauffälliger Statur beschrieben und soll ca. 180 cm groß sein. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hat, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Der Zeuge, der den Täter verfolgt hat sowie evtl. weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Remshalden-Geradstetten: Sachbeschädigung an Wilhelm-Enßle-Halle

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 01.02.2022 und dem 08.02.2022 mehrere Fensterrahmen der Wilhelm-Enßle-Halle sowie die Zugangstüren zerkratzt. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

