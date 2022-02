Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand im Radgäßle - Unbekannte entwenden Keramikbremsscheiben - Vogelspinne ausgebüxt - Fahrzeugscheibe mutwillig beschädigt - Unfallflucht - Schulgebäude mit Farbe beschmiert - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 25-Jähriger am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der B 29 zwischen Essingen und dem Aalener Dreieck mit seinem Audi von der Straße ab, fuhr über eine Wiese und prallte anschließend mit dem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Zu spät hatte der 61 Jahre alte Fahrer eines Lkw bemerkt, dass an der Einmündung Daimlerstraße / Einmündung B 29 ein vorausfahrender BMW verkehrsbedingt angehalten hatte und war mit seinem Sattelzug aufgefahren.

Aalen: Unbekannte entwenden Keramikbremsscheiben

In der Zeit zwischen Montagabend 19.15 Uhr und Dienstagmorgen 5 Uhr montierten Unbekannte an insgesamt fünf Neufahrzeugen, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße abgestellt waren, die Räder ab, bauten an den Fahrzeugen die Keramikbremsscheiben aus und entwendeten diese. Zusätzlich wurden von zwei PKW die Kompletträder entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 100.000 Euro; der Sachschaden, der an den Fahrzeugen durch das Aufbocken entstand, könnte bei rund 80.000 Euro liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Schulgebäude mit Farbe beschmiert

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte zwischen Sonntag und Montagmorgen 6.30 Uhr verursachten, als sie mit grüner und blauer Farbe das Schulgebäude in der Hofwiesenstraße besprühten. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Tasche samt Geldbeutel entwendet

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr brachte ein 66-Jähriger seinen Einkaufswagen zurück, nachdem er seine Einkäufe in seinem Pkw verstaut hatte. Ein Unbekannter nutzte diese Gelegenheit aus und entwendete in der kurzen Abwesenheit die Tasche des Mannes samt Geldbeutel. Der Diebstahl ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Kettenreaktion

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und Pfahlheim erfasste eine 47-Jährige am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr mit ihrem Skoda ein die Fahrbahn querendes Wildschwein. Das Borstentier, das bei dem Anprall vermutlich verletzt wurde, flüchtete in den angrenzenden Wald. Eine 20-Jährige, die mit ihrem Seat Ibiza hinter dem Skoda fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Bopfingen: Kleinbus übersehen

Beim Wenden ihres Kleinbusses im Michelfeld übersah eine 42-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Kleinbus einer 51-Jährigen und streifte diesen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Bopfingen-Aufhausen: Vogelspinne ausgebüxt - Besitzer gesucht

Eine nicht alltägliche Besucherin hatte ein 61-Jähriger am Dienstagmittag in seiner Wohnung in der Tonnenbergstraße. Gegen 13.45 Uhr bemerkte der Mann eine Vogelspinne, die es sich bei ihm Zuhause gemütlich gemacht hatte. Das Tier wurde von Beamten des Ellwanger Polizeireviers fachgerecht in eine Styroporbox verpackt und zunächst mit zur Dienststelle genommen. Über das Veterinäramt wurde ein Privatmann ausfindig gemacht, der sich nun um den Achtbeiner kümmert. Möglicherweise ist die Vogelspinne in der näheren Umgebung "wohnhaft". Der oder die Besitzer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Brand im Radgäßle

Am Mittwochmorgen um kurz nach 2 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Kosmetikstudio im Radgäßle gemeldet. Vor Ort konnten zwei Brandherde festgestellt werden, so dass derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss. In dem Haus befinden sich neben dem Kosmetikstudio zwei Wohnungen, welche von insgesamt fünf Personen bewohnt werden. Alle Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vor dem Gebäude; alle blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem oder den Tätern blieb bislang erfolglos. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gelöscht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Kripo Aalen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Bereits am Montagabend zwischen 19 und 20.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den Seat Formentor eines 26-Jährigen, den dieser in der Hauffstraße abgestellt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugscheibe mutwillig beschädigt

Auf rund 1500 Euro beziffert sich der Schaden, den Unbekannte verursachten, als sie die Scheibe eines Hyundai beschädigten. Die Beschädigungen entstanden zwischen Montagabend 23 Uhr und Dienstagnachmittag 14.20 Uhr, als das Fahrzeug in der Buchstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise bitte an Tel.: 07171/3580.

