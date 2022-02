Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streitigkeiten zwischen zwei Männern eskaliert - Unterstand der Skateranlage in Brand gesetzt - Farbschmierereien - Unfälle - Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Murrhardt: Streitigkeiten zwischen zwei Männern eskaliert

Ein 39 Jahre alter Mann begab sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in die Hauffstraße und suchte dort einen 40-jährigen Mann auf. Zwischen den beiden Männern kam es anschließend zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 39-Jährige mehrfach mit einer Hundeleine auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben soll. Anschließend soll er den 40-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben, dieser konnte den Angriff aber letztlich abwehren. Als der 40-Jährige die Polizei verständigte, flüchtete der Angreifer, er konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Weshalb genau es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern kam, ist bislang unklar, jedoch wird davon ausgegangen, dass zwischen den Personen eine Vorgeschichte besteht. Der Tatverdächtige wird am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Remshalden-Geradstetten: Unterstand der Skateranlage in Brand gesetzt

In den frühen Morgenstunden des 08.01.2022 setzten bisher unbekannte Täter den Unterstand der Skateranlage in der Nähe der Mittelquerspange in Brand und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Sachverhalt wurde erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Winnenden: Stadtkirche mit Farbe beschmiert

Durch bisher unbekannte Täter wurde die Rückseite der Stadtkirche mit roter Farbe beschmiert. Bemerkt wurden die Beschädigungen am Sonntagnachmittag, der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag zwischen 14 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Raiffeisenstraße einen geparkten Audi und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandalarms rückte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr in die Friedrich-List-Straße zu einer Firma aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - der Alarm wurde durch Baustellenstaub ausgelöst.

Backnang: Von Straße abgekommen

Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag kurz vor 12 Uhr die Straße Heilgenwald in Richtung der dortigen Deponie, als er infolge Unachtsamkeit nach links von der Straße abkam und abseits der Straße zum Stehen kam. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren Mitarbeiter des Baubetriebshofes im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell