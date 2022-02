Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau am Bahnsteig bedroht und Handtasche entwendet - Tasche aus Lieferwagen entwendet - Unfälle

Fellbach: Handtasche entrissen

Eine 56-jährige Frau wurde am Montagabend Opfer eines Raubdeliktes. Sie wartetet gegen 22.10 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Lutherkirche, als sie von einem ca. 25-jährigem Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt wurde. Der Mann ging danach kurz weg, unterhielt sich noch unweit entfernt mit einer weiteren Person. Er kam dann wieder zurück und erkundigte sich erneut nach der Uhrzeit. Zeitgleich zog er nun ein Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Danach entriss er dem Opfer die Handtasche und flüchtete zusammen mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Stadtmitte, die unweit entfernt vom Geschehen stand. Das Opfer blieb unverletzt. Eine eingeleitete Fahndung erbrachte bisher keine weiteren Erkenntnisse auf die Tatverdächtigen, von denen folgende Beschreibungen vorliegen:

Die tatausführende Person war ca. 25 Jahre alt, 185cm groß mit einer normalen Statur. Er hatte einen dunklen Teint und war mit einem hellen Kapuzenpullover und heller Jeans bekleidet. Dieser Mann sprach mit Akzent deutsch.

Die zweite Person war etwa gleich alt, gleich groß und war dunkel gekleidet.

Weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall bzw. auf die beiden geflüchteten Personen wird nun von der Kriminalpolizei Waiblingen erbeten und unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

In einer Parkbucht entlang der L 1066 zwischen Sulzbach und Spielgelberg ereignete sich am Sonntag eine Unfallflucht. Vermutlich ein dort parkender Lkw stieß in der Zeit zwischen 18.40 Uhr und 21.15 Uhr gegen einen dahinterstehenden Pkw Audi und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Die Polizei Backnang bittet nun um Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Rucksack entwendet

In der Königsberger Straße wurde am Montag gegen 12.20 Uhr ein Rucksack aus einem nicht verschlossenen Lieferwagen entwendet. Der Dieb nutzte dazu den Augenblick, als der Mitarbeiter des Lieferdienstes das Fahrzeug für wenige Minuten verlassen hatte. In der entwendeten Tasche befand sich neben etwas Bargeld noch Ausweispapiere und EC Karten. Hinweise zum Vorfall und auf den unbekannten Dieb nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Winterbach: Zwei Pkw nach Unfall stark beschädigt

Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr die Ostlandstraße entlang und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er gegenlenkte, kollidierte er mit einem 75-jährigen Renault-Fahrer, der die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Anschließend kam der VW nach links von der Straße ab. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

