Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Brand eines Einfamilienhauses

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet heute Morgen kurz vor 10.00 Uhr ein Einfamilienhaus im Heckenkamp in Brand und wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Der 18 Jahre alte Sohn der betroffenen Familie hielt sich mit einer weiteren Person im Obergeschoss des Hauses auf, als er einen lauten Knall im Erdgeschoss hörte. Anschließend verließen beide Personen samt Hund das Haus und alarmierten die Feuerwehr. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr stand das Gebäude kurze Zeit später in Vollbrand. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf einen technischen Defekt im Hauswirtschaftraum hin.

