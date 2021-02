Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Celle (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.02.2021, 08.20 Uhr) befuhr ein 23 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford die Brunkhorststraße in Richtung Hostmannstraße. An der Einmündung bemerkte er zu spät einen von rechts kommenden Toyota, der von einer 61 Jahre alten Frau geführt wurde. Der 23-Jährige trat auf die Bremse, allerdings kam er auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Bei dem folgenden Zusammenprall beider Fahrzeuge verletzte sich die Toyotafahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

