Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schaukasten beschädigt - Auffahrunfall auf B14

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Schaukasten mutwillig beschädigt

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Jugendliche die Scheibe eines Schaukastens im Bereich des Rathauses ein und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Im Berufsverkehr am Montagmorgen ereignete sich auf der B 14 in Richtung Stuttgart ein Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW Touran erkannte kurz nach 6.30 Uhr im stockenden Verkehr zu spät das Anhalten der vorausfahrenden Autos und fuhr einem VW Golf auf. Dieses Auto wurde noch auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben. Beim Aufprall verletzte sich der Unfallverursacher leicht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11500 Euro. Die beiden Pkw VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell